Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янину за побиття чоловіка, який зробив йому зауваження щодо прибирання за собакою. Обвинуваченому призначили громадські роботи та зобов’язали сплатити 10 тис. грн компенсації, попри те, що він не визнав свою провину.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився 13 квітня 2024 року на вул. Мушака. Львів’янина Олександра Сокола звинувачували у побитті чоловіка під час раптового конфлікту. За даними правоохоронців, він умисно наніс кілька ударів у обличчя пенсіонера, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений свою провину заперечив та заявив, що він гуляв із своїм собакою, а перехожий зробив йому зауваження, що він не прибрав за твариною. Сокол стверджує, що зауваження було безпідставним, бо тротуар був чистим, тому він пішов далі. За словами львів’янина, чоловік почав проявляти агресію, перейшов дорогу та накинувся на нього, тому він був змушений захищатись та відштовхнув нападника. Вважає, що потерпілий міг сам травмуватись під час сутички. Обвинувачений вибачився перед ним і вважає, що конфлікт вичерпано.

Проте потерпілий пенсіонер так не вважає, адже заявив цивільний позов на 100 тис. грн через моральні страждання. Чоловік заявив, що він є людиною літнього віку і через побиття він короткочасно втрачав свідомість, а обвинувачений припинив його бити тільки після втручання перехожих. Після цього, за словами потерпілого, нападник втік.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі докази та аргументи сторін, а також покази свідка, відео з камери спостереження, експертний висновок щодо травм у потерпілого. Суддя визнала обвинуваченого винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначила йому покарання – 150 годин громадських робіт, а також зобов’язала виплатити потерпілому 10 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.