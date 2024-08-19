Обвинувачений спочатку вдарив кулаком в обличчя капрала поліції, а через кілька годин – завдав удар головою лейтенанту УПП

Яремчанський міський суд визнав винним раніше судимого мешканця Чернігівської області Дениса Барабаша в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. За побиття двох патрульних поліцейських на гірськолижному курорті «Буковель» рецидивісту призначили 3 роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 серпня, о першій ночі 28 серпня 2023 року Дениса Барабаша у стані алкогольного сп’яніння доставили у приміщення поліцейської станції, розташованої на паркінгу «Буковеля» у селі Поляниця Надвірнянського району. У приміщенні відділку обвинувачений спочатку вдарив кулаком в обличчя капрала поліції, а через кілька годин – завдав удар головою лейтенанту УПП в Івано-Франківській області.

Під час судового засідання Денис Барабаш визнав свою вину. Суд також врахував що, обвинувачений відшкодував потерпілим заподіяну шкоду і останні не мають до нього претензій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Єрмак визнала Дениса Барабаша винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків і призначила йому 2,5 роки обмеження волі.

До терміну також додали 6 місяців обмеження волі з попереднього вироку Ічнянського районного суду від 27 січня 2023 року – за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. На вирок Яремчанського міського суду можуть подати апеляцію.