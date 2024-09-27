Андрій Трацевський раніше працював інженером у Міністерстві оборони Білорусі, наразі воює проти росіян на боці України

Білоруський доброволець Андрій Трацевський повідомив, що топпосадовець НБУ, будучи напідпитку, погрожував прострелити йому ноги. Про це 27 вересня писали українські ЗМІ, зокрема, hromadske та Українська правда, також конфлікт прокоментувала поліція Києва.

Білоруський доброволець Андрій Трацевський опублікував відео, у якому повідомив про сутичку з очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку 43-річним Павлом Полярушем. Сталося це на паркувальному майданчику у Дарницькому районі Києва у четвер, 26 вересня, близько 22:00. Андрій Тарцевський був за кермом Audi, а Павло Поляруш приїхав на позашляховику Lexus.

Військовий зазначив, що посадовець Нацбанку був напідпитку і мало не збив його на дорозі, а згодом погрожував прострелити ноги з нагородної зброї. Поляруш своєю чергою заперечив слова добровольця. Зокрема, у коментарі для Кореспондент.net посадовець НБУ визнав, що це він на відео конфлікту, проте заперечив, що спровокував військового.

«Хочу прояснити ситуацію, що шириться мережею. Ініціатором конфлікту я не був. Був тверезий, захищався від нападника, коли отримав удар. Зараз активно співпрацюю з поліцією, пройшов медичне освідування. Закликаю не маніпулювати інформацією та очікую на об’єктивне розслідування», – сказав Поляруш.

Що кажуть про конфлікт у поліції

В поліції Києва підтвердили конфлікт, не називаючи імен. Зазначили, що за кермом Lexus був чоловік у нетверезому стані, у нього вилучили зброю. Після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик. Обоє водіїв написали заяви до поліції.

Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, мова йде про керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння. Проте від перевірки на «Драгері» чоловік відмовився.

Крім цього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за двома статтями Кримінального кодексу України:

на водія Lexus – ч. 1 ст. 129 – погроза вбивством,

на водія Audi – ч. 1 ст. 125 – спричинення легкого тілесного ушкодження.

Відомо, що Павло Поляруш близько 15 років працює в українському банківському секторі, з квітня 2023 року обіймає посаду очільника управління роботи з проблемними активами Нацбанку. До цього, у 2021-2023 роках, він працював у Міністерстві оборони та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Павло Поляруш, фото зі сторінки Національного банку України

Андрій Трацевський раніше працював інженером у Міністерстві оборони Білорусі, наразі воює проти росіян на боці України.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо про напад на митрополита Православної церкви України Климента біля Михайлівського собору у Києві. Він також є військовослужбовцем ЗСУ.