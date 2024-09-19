Омбудсмен оприлюднив фотографію підопічної закладу з синцями на спині

Молодшу медсестру жіночого психоневрологічному інтернату у Коломиї підозрюють у побитті підопічної. Поліція відкрила кримінальну справу, нападницю відсторонили від роботи.

Про інцидент у Коломийському психоневрологічному інтернаті 19 вересня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, оприлюднивши фотографію підопічної закладу з синцями на спині.

«Учора до мого представництва в Івано-Франківській області надійшла інформація, що в жіночому психоневрологічному інтернаті у Коломиї працівниця закладу ймовірно побила підопічну. Реакція була миттєвою – моя представниця в області Євгенія Мнишенко спільно з командою негайно виїхала на місце події», – написав Дмитро Лубінець у Telegram.

У поліції Івано-Франківської області розповіли, що що конфлікт між 18-річною підопічною інтернату та 54-річною молодшою медсестрою відбувся декілька днів тому, під час вечері.

«Працівниця закладу завдала підопічній кілька ударів металевою чашкою по голові та металевим предметом по спині. У результаті дівчина отримала тілесні ушкодження», – зазначили правоохоронці.

Після перевірки умов перебування підопічних в інтернаті та розмови з потерпілою у поліції відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 850 грн штрафу або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Адміністрація Коломийського психоневрологічного інтернату відсторонила свою працівницю від роботи і проводить службове розслідування.