Затримана 30-річна львів'янка, яка розраховувалася у магазині фальшивими грошима

Львівські патрульні затримали 30-річну шахрайку, яка розрахувалася у магазині підробленими гривнями. Львів'янка заплатила фальшивими грошима в іграшковому магазині, повідомила прес-служба поліції у середу, 4 березня.

За інформацією поліції, на одному із блокпостів патрульні помітили автомобіль, який був у їхньому орієнтуванні. У ВАЗ 2106 був водій та пасажирка. Виявилося, що жінку, яка їхала в авто, уже близько тижня розшукували за шахрайство.

«Наприкінці квітня невідома особа розрахувалася підробленими купюрами в іграшковому магазині», – написала поліція.

Авто, в якому поліцейські виявили шахрайку

Поліція не розголошує подробиць справи. Відомо лише, що 30-річну шахрайку зафіксували камери спостереження в магазині.

Патрульні затримали шахрайку та передали її слідчим. За виготовлення, зберігання, збут незаконно виготовлених підроблених банкнот жінці загрожує від трьох до семи років ув'язнення.