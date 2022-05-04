Поліція затримала львів'янку за розрахунок фальшивими гривнями в іграшковому магазині
Жінку затримали на одному з блокпостів
Львівські патрульні затримали 30-річну шахрайку, яка розрахувалася у магазині підробленими гривнями. Львів'янка заплатила фальшивими грошима в іграшковому магазині, повідомила прес-служба поліції у середу, 4 березня.
За інформацією поліції, на одному із блокпостів патрульні помітили автомобіль, який був у їхньому орієнтуванні. У ВАЗ 2106 був водій та пасажирка. Виявилося, що жінку, яка їхала в авто, уже близько тижня розшукували за шахрайство.
«Наприкінці квітня невідома особа розрахувалася підробленими купюрами в іграшковому магазині», – написала поліція.
Авто, в якому поліцейські виявили шахрайку
Поліція не розголошує подробиць справи. Відомо лише, що 30-річну шахрайку зафіксували камери спостереження в магазині.
Патрульні затримали шахрайку та передали її слідчим. За виготовлення, зберігання, збут незаконно виготовлених підроблених банкнот жінці загрожує від трьох до семи років ув'язнення.