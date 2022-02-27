Затриманий за спробу теракту є військовим РФ

Російський диверсант намагався влаштувати теракт у київській багатоповерхівці, однак завдяки пильності мешканців поліції вдалось попередити вибух. Про це у неділю, 27 лютого, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як повідомив Антон Геращенко, до поліції звернувся киянин, який помітив, як підозрілий чоловік залишив рюкзак у ЖК River Stone, що на Дніпровській набережній на Осокорках. У житловому будинку є понад 20 поверхів.

До поліції звернувся киянин, який помітив, як якийсь чоловік залишив рюкзак у ЖК

Співробітники поліції та розвідки Міноборони приїхали на місце та підтвердили, що у цьому рюкзаку є вибухівка. Чоловіка, що хотів влаштувати теракт, затримали. Геращенко повідомляє, що він є військовим з РФ. Наразі поліцейські намагаються затримати ще двох членів диверсійної групи.

Нагадаємо, що правоохоронці закликають українців бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб, а також знищувати ворожі мітки.

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