Політв'язень Олег Сенцов дописав новий роман

Олег Сенцов у колонії завершив написання нового роману. Про це 10 січня повідомила перша віце-спікерка ВР Ірина Геращенко.

Чиновниця отримала від незаконно засудженого Олега Сенцова листа, в якому той ділиться своїми планами.

«Отримала листа від Олега Сенцова. Ключові слова для українців і світу: "Я не збираюся падати духом або тим більше сумувати - не дочекаються!.. Загалом, я не маю наміру припиняти ні творчу діяльність, ні громадську», - наводить вона слова Сенцова.

За словами Геращенко, режисер пише, що, продовжує багато працювати. Наприкінці грудня 2018 року закінчив новий роман. Сенцов очікує, що цього року побачить світ збірка його оповідань, роман і розпочнуться зйомки кіно або театральна постановка за його сценарієм.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова російські силовики затримали в Криму 11 травня 2014 року. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років суворого режиму й етапували до колонії в місті Лабитнангі. Його звинуватили в підготовці терактів у Криму й зберіганні зброї та вибухівки.

У травні 2018 року він оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв’язнів Росії, однак 6 жовтня змушений був його припинити через призначення йому примусового годування. 145-денне голодування завдало здоров’ю Олега Сенцова значної шкоди – адвокат повідомив, що в українця виявили ураження серця, печінки та нирок.