Частий полив без достатнього висихання ґрунту може призвести до перезволоження

Драцена – популярна кімнатна рослина, відома своєю витривалістю та декоративним виглядом. Однак неправильний догляд, зокрема помилки під час поливу, можуть призвести до її ослаблення або навіть загибелі. Prostoway пише про п’ять основних помилок, яких слід уникати.

Використання холодної води

Драцена – теплолюбна рослина, тому поливати її холодною водою не рекомендується. Холодна вода може спричинити стрес у рослини, що призведе до уповільнення росту та опадання листя. Для поливу слід використовувати воду кімнатної температури.

Надмірний полив

Хоча драцена потребує регулярного поливу, надмірна волога може призвести до застою води в ґрунті, що сприяє розвитку грибкових хвороб і гниттю коренів. Поливайте рослину помірно, даючи верхньому шару ґрунту підсохнути між поливами.

Занадто частий полив

Частий полив без достатнього висихання ґрунту може призвести до перезволоження, що негативно впливає на кореневу систему драцени. Поливайте рослину тільки тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне на кілька сантиметрів.

Ігнорування обприскування листя

На листі драцени з часом накопичується пил, що може вплинути на фотосинтез. Регулярне обприскування листя теплою водою допомагає підтримувати рослину в хорошому стані. Однак слід уникати попадання води в ґрунт під час обприскування.

Полив перед пересадкою

Перед пересадкою драцени не рекомендується поливати її за кілька днів. Сухий ґрунт полегшує процес пересадки та знижує ризик пошкодження коренів.