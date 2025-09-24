Полив льодом забезпечує поступове зволоження субстрату

Орхідеї належать до найпоширеніших кімнатних рослин, однак правильний догляд за ними досі викликає багато запитань. Один із популярних методів поливу, використання кубиків льоду, має як прихильників, так і критиків. УНІАН пише, наскільки цей спосіб є безпечним та ефективним.

Чи підходить лід для поливу орхідей

Полив льодом забезпечує поступове зволоження субстрату, що допомагає уникати основних проблем – перезволоження або пересушування. Кубики льоду тануть повільно, що дозволяє корі та корінню поступово вбирати вологу. Це знижує ризик застою води в горщику чи піддоні.

Раніше побутувала думка, що холодна вода може пошкодити коріння орхідей. Однак дослідження показали, що помірна кількість льоду не спричиняє переохолодження і є безпечною для рослини.

Як правильно поливати орхідеї льодом

Перш ніж поливати, необхідно переконатися, що субстрат сухий, а коріння має сріблястий відтінок. Це свідчить про потребу у волозі. Зелене коріння означає, що води поки достатньо.

Для горщика діаметром 12-15 см достатньо трьох кубиків льоду, що еквівалентно приблизно 60 мл води. Для більших орхідей кількість води збільшують відповідно до розміру вазонів. У літній період полив проводять один раз на тиждень, у зимовий – раз на 10-14 днів. Горщик бажано ставити на блюдце, але не залишати в стоячій воді. Це запобігає загниванню коріння.