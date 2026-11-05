Листяні рослини з настанням холодів переходять у стан спокою

Вічнозелені чагарники потребують уваги навіть наприкінці осені. На відміну від листяних рослин, вони не скидають листя й продовжують втрачати вологу протягом року. Тому дощів може бути недостатньо, особливо для кущів, які посадили або пересадили нещодавно. Що робити у листопаді з вічнозеленими кущами, пише Southern Living.

Чому вічнозеленим кущам потрібна вода восени

Листяні рослини з настанням холодів переходять у стан спокою, а вічнозелені чагарники й далі випаровують вологу та поглинають її корінням. Якщо ґрунт пересихає, рослинам складніше підтримувати водний баланс навіть у холодну пору року.

Особливо чутливі до нестачі води кущі, посаджені або пересаджені восени. Їхня коренева система ще не встигла достатньо розростися, тому їм потрібен рівномірно зволожений ґрунт. Дорослі, добре вкорінені чагарники краще переносять нетривалу посуху, але під час довгого сухого періоду їм також може знадобитися полив.

Як зрозуміти, чи вистачає дощу

У деяких місцевостях дощів і снігу достатньо, щоб забезпечити рослини вологою. Але якщо протягом 10–14 днів не було сильних опадів, варто перевірити ґрунт і за потреби полити кущі.

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Орієнтиром може бути близько 2,5 см води на тиждень. Щоб перевірити вологість, обережно розпушіть землю на глибину 5–7 см у межах крони чагарника. Якщо ґрунт на цьому рівні сухий, рослину час полити.

Як правильно поливати вічнозелені чагарники

Поливайте кущі повільно й рясно, щоб вода проникала в ґрунт на глибину щонайменше 15 см. Часте поверхневе зволоження не замінює глибокого поливу: воно може сприяти розвитку коріння близько до поверхні.

Після поливу перевірте, чи вода не застоюється біля коренів. Надмірне зволоження також небажане, тому орієнтуйтеся на стан ґрунту й кількість опадів, а не лише на календар.