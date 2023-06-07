Емрана Наврузбекова назвали «загрозою нацбезпеці»

Польська влада ухвалила рішення вислати громадянина Росії й колишнього співробітника російської Федеральної служби безпеки Емрана Наврузбекова, якого визначила як загрозу нацбезпеці. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

За його словами, Наврузбеков намагався довести, що володіє інформацією про російські структури безпеки, але «після тривалої перевірки був визнаний ненадійним» і його зобов'язали покинути Польщу.

Стверджується, що в розмовах із польськими державними установами він представлявся особою, яка служила в контррозвідці ФСБ у Дагестані і «володіє великими знаннями щодо діяльності силових структур Російської Федерації». Та перевірка Наврузбекова показала, що надані ним біографічні дані та знання «виявилися непослідовними, а в багатьох місцях також неправдивими або такими, що не піддаються перевірці».

«Польські спецслужби оцінили Наврузбекова як особу, чиї наміри і свідчення є ненадійними, і викликають реальні сумніви щодо причини його перебування в Польщі. Розповіді росіянина, представлені також під час його контактів зі ЗМІ, виглядають як спроба викликати довіру до себе перед польською стороною», – зазначили у відомстві.

Як пишуть російські ЗМІ, старший лейтенант Наврузбеков нібито працював у контррозвідувальному підрозділі управління ФСБ по Дагестану, а у 2017 році він утік через Білорусь до Польщі, де даремно просив притулку. Чоловік стверджував, що має інформацію про те, як Росія влаштувала «керовані теракти» на Північному Кавказі – зокрема розстрілювали людей під виглядом «ліквідації терористів».