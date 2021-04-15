Польща оголосила трьох російських дипломатів «персонами нон-грата». Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це йдеться в заяві, поширеній у четвер, 15 квітня, МЗС Польщі.

«15 квітня 2021 року посол Російської Федерації в Польщі був викликаний в МЗС Польщі. Послу була передана дипломатична нота, яка поінформувала про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві «персона нон-грата». Підставою для цього рішення було вчинення цими людьми дій, які не що відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі», – йдеться у заяві.

Крім того, у заяві йдеться, що Польща висловлює повну солідарність з рішеннями, що були вжиті Сполученими Штатами 15 квітня 2021 року щодо їх політики по відношенню до Росії.

«Спільно прийняті і погоджені союзниками рішення є найбільш правильною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації», – сказано в заяві.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. З Вашингтону також вишлють десять російських дипломатів.