Перші 50 систем Україна отримала у 2022 році

Польща передала Україні 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall для соціальної та критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 31 липня.

Акумулятори виділили на електрифікацію лікарень, шкіл, дитсадків та інших критичних та соціальних об'єктів. Передача відбулась за сприяння Польщі, фонду Direct Relief, компанії Tesla та Євгену Пивоварова.

«Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях», – повідомив Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, Україна отримала перші 50 систем у 2022 році. Акумулятори розподілили по медичних установах на деокупованих територіях.