Проект має стати продовженням нафтопроводу Одеса - Броди

На початку березня на 9-му засіданні українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва ішлося про наміри добудувати нафтопровід «Броди – Адамова застава». Це питання обговорювали представники урядів і бізнесів України та Польщі.

Новопризначений посол Польщі в Україні Ярослав Гузи підтвердив, що цей проект «має шанс на реалізацію». Про це він сказав в інтерв’ю сайту mind. За словами польського посла, участь в проекті може взяти польська енергетична група Orlen.

Ідеться про нафтопровід протяжністю 397 км, з яких 270 будуть на території Польщі, решта – на території України. Нафта має транспортуватися в обох напрямках – з Гданська через Плоцьк і Адамову заставу до Бродів і зворотно. Це забезпечить додаткові інфраструктурні можливості для постачання нафтової сировини з диверсифікованих джерел на ринки Німеччини і Польщі, а, за необхідності, і на нафтопереробні заводи Словаччини, Чехії та Угорщини.

Українська сторона вважає, що добудувати нафтопровід з Бродів до Адамової застави можна за 2-3 роки.

Довідково. Нафтопровід «Броди – Адамова застава» мав стати продовженням нафтопроводу «Одеса – Броди» ще в 2013 році, але тоді польська компанія відмовилася фінансувати будівництво. За ці роки проект будівництва нафтопроводу «Броди – Адамова застава» через Гданськ і Плоцьк внесли у перелік проектів спільного інтересу Євросоюзу. У 2022 році проект нафтопроводу Україна представила на міжнародній конференції з питань відновлення України.