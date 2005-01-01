Польща збудує швидкісне шосе до кордону з Україною

Зі свого боку «Укравтодор» відремонтує дорогу від Ковеля до Ягодина

У Польщі планують побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону з виходом на контрольно-пропускний (КПП) пункт Ягодин. Про це йдеться у повідомленні на сторінці державного агентства автодоріг «Укравтодор» у Facebook.

Нове швидкісне шосе протяжністю 75 км буде мати по дві смуги руху в кожну сторону. Також буде розглянутий варіант резерву для третьої смуги.

При цьому з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до (КПП) Ягодин.

Зазначимо, що у вересні минулого року «Укравтодор» підписав контракти про ремонт доріг на українсько-польському кордоні з двома польськими компаніями - Drog-Bud Sp.zoo і Unibep SA.

Нагадаємо, раніше в Україні назвали середню вартість ремонту одного кілометра дороги.