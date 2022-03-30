Польща вже в квітні-травні 2022 року планує повністю відмовитися від російського вугілля, а до кінця року від нафти з РФ. Про це заявив під час прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Незважаючи на те, що на це немає згоди з боку Єврокомісії, ми прийняли відповідний законопроект Кабміну і направляємо його до парламенту. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше в травні, країна повністю відмовиться від вугілля», – сказав він.

Також він додав, що уряд «зробить все, щоб до кінця цього року відмовитися від російської нафти».

Моравецький заявив, що Москва використовує енергетичний шантаж.

«Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни. Ми закликаємо всіх в Європі слідувати нашому прикладу», – додав він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що коли Польща реалізовувала свій план відмови від газу і нафти, Німеччина ставала все більш залежною від РФ. Ще раніше польська влада повідомляла про плани до кінця 2023 року відмовитись від російського газу.