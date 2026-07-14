Новий порт стане одним із найбільших на Балтійському морі

У Польщі стартувало будівництво нового глибоководного контейнерного порту «Мис Померанія» у Свіноуйсьці. Це найбільший портовий інфраструктурний проєкт у сучасній історії країни вартістю близько 2,32 млрд євро (118 млрд грн). Про це у вівторок, 14 липня, повідомила PAP.

«Ми починаємо реалізацію найбільшої портової інвестиції в новітній історії Польщі. Саме будівництво технічної дороги є фактичним стартом масштабного проєкту, на який чекала польська морська економіка. Завдяки цій інвестиції ми зможемо конкурувати з найважливішими європейськими портами», – заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Новий порт у Свіноуйсьці має стати одним із найсучасніших портових комплексів Європи. Він зможе приймати найбільші контейнеровози, які заходять у Балтійське море, а також виконуватиме роль міжконтинентального логістичного хабу для Польщі та країн Центральної й Східної Європи.

Заступник міністра інфраструктури Аркадіуш Мархевка повідомив, що загальний обсяг інвестицій становить 10 млрд злотих – 2, 32 млрд євро.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Саме тут, у Свіноуйсьці, ми будуємо новий глибоководний порт, який увійде до переліку найважливіших європейських портів. Польща має великі можливості, пов’язані з морем, і ми хочемо їх використати», – зазначив Аркадіуш Мархевка.

Новий термінал розташують на новій ділянці суші, яку створять у Поморській затоці шляхом намиву. Загалом проєкт передбачає створення 186 гектарів нової території, будівництво контейнерного термінала з причалом завдовжки 1,3 км і пропускною спроможністю до 2 млн TEU на рік. Також зведуть майже 3 км нових причалів, підхідний канал, портовий басейн глибиною 17 м та автомобільну й залізничну інфраструктуру.

Першим етапом реалізації проєкту стало будівництво тимчасової технічної дороги завдовжки понад 2,5 км разом із супутньою інфраструктурою. Вартість контракту становить 27,5 млн злотих, а завершити роботи планують протягом десяти місяців.

Паралельно тривають роботи й у Балтійському морі. Зокрема, наразі будівельники очищають морське дно на місці майбутнього інтегрованого хвилелому. Цей етап має завершитися у жовтні 2026 року.

У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

Нагадаємо, наприкінці червня на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську Україна представила інвесторам проєкт концесії Першого та Контейнерного терміналів морського порту Чорноморськ. Проєкт називають найбільшим державно-приватним партнерством у портовій галузі за всю історію України та першим, який реалізовуватимуть в умовах повномасштабної війни. За оцінками уряду, для його модернізації потрібні інвестиції у кілька сотень мільйонів доларів.