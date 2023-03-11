Газовоз «Лех Качинський» є першим із восьми газовозів, які будуть у розпорядженні Польщі

Газовоз «Лех Качинський» концерну Orlen доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце 70 тис. тонн скрапленого природного газу (СПГ) зі США. Про це у суботу, 11 березня, повідомило польське агентство РАР, повідомляє «Європейська правда».

Як заявив на церемонії прийняття газовоза віце-прем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін, сьогодні «Польща є незалежною і енергетично суверенною державою».

Урядовець наголосив на символізмі події, вказавши, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована колишнім президентом Лехом Качинським.

Своєю чергою генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек сказав, що концерн інвестує 70 млрд злотих у збільшення видобутку нафти і газу, більшу частину з них – у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані.

Gazowiec "Lech Kaczyński" dostarczył do Świnoujścia pierwszy transport LNG ze Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/sz7N9715wx — Biznes INTERIA.PL (@BiznesINTERIAPL) March 11, 2023

«Лех Качинський» – це перший із восьми газовозів, які будуть у розпорядженні Польщі. Судно було спущене на воду в середині грудня 2022 року. Друге судно серії – «Гражина Гесицька» – наразі проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї. Ще два газовози будуть поставлені в 2024-му, решта – роком пізніше.

Кожне із замовлених суден має довжину майже 300 метрів і, як передбачається, буде перевозити 174 тисячі кубометрів, або близько 70 тис. тонн скрапленого газу, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубометрів газу в летючому стані.