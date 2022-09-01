Завдання у повітряному просторі Словаччини будуть здійснювати винищувачі F-16 або МіГ-29

З 1 вересня польські винищувачі почнуть виконувати завдання у повітряному просторі Словаччини задля підвищення спільної безпеки союзників.

«Згідно з рішенням президента Анджея Дуди, з 1 вересня польські винищувачі почнуть виконувати завдання у повітряному просторі Словаччини. Мета місії – посилення нашого союзника на тлі кризи безпеки, яка викликана агресією РФ проти України», – повідомив 1 вересня у Twitter керівник Бюро з нацбезпеки Польщі Павел Солох.

Польське видання POP повідомило, що згідно з указом президента, з 1 вересня до чергування буде залучена пара F-16 або МіГ-29.

27 серпня оборонні відомства Польщі, Чехії й Словаччини підписали декларацію про співпрацю щодо захисту повітряного простору Словаччини. Ця угода дозволить передачу словацьких МіГ-29 Україні. Натомість Словаччина отримає західні винищувачі.

Як повідомляв ZAID.NET, Словаччина готова віддати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки. Натомість вона має отримати сучаснішу зброю.