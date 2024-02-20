Кшиштоф Гетьман підтримав польських страйкарів

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман [Krzysztof Hetman] заявив, що підтримує фермерів, які блокують український кордон. За словами міністра, дії польських страйкарів виправдані, адже вони перебувають у розпачі. Про це Кшиштоф Гетьман розповів в ефірі польського радіо Radio Zet.

«Підтримую фермерські протести, так. Вони протестують за справедливу справу. Вони в розпачі і я розумію, що вони вийшли на дороги. Вони мають право протестувати, мають право виражати це різними способами. Вони в дуже складній ситуації. Витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а рентабельність сільського господарства різко знизилася», – каже Кшиштоф Гетьман.

За словами польського міністра, ситуація на українсько-польському кордоні стане кращою, якщо: «Єврокомісія знайде приблизно 4 млрд євро, щоб вивести з ринку в усьому ЄС 20 мільйонів тонн надлишків, які лежать на складах: пшениці, кукурудзи та ріпаку. Заплатити за нього і оплатити транспорт і відвезти в голодуючу Африку. Тільки так ми можемо врятувати ситуацію».

Кшиштоф Гетьман також заявив, що розуміє обурення президента Володимира Зеленського, але закликав із розумінням поставитись до польських фермерів. Він також наголосив на тому, що Польща підтримувала Україну із перших днів повномасштабного вторгнення.

«Я б порадив своїм друзям з України бути більш чутливими і до питань не тільки польських фермерів... Фермери повинні мати можливість нормально працювати, а не блокувати дороги та стояти на прикордонних переходах. Враховуючи загальний характер наших відносин і те, як ми з першого дня підтримували Україну, я б обережно висловлював такі думки. Справа не в політиці», – сказав міністр Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, вівторок вранці, 20 лютого, польські протестувальники посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Фермери перекрили залізницю, а також розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Їхні вимоги іноді абсурдні і плутані. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.