Перед варінням полуницю обов’язково потрібно промити

Вже настав сезон полуниці, тому зовсім скоро багато хто почне варити варення, однак щоб воно вийшло ідеальним – необхідно правильно підготувати полуницю. «Главред» розповідає, чи потрібно мити полуницю перед варінням.

Чи потрібно мити полуницю перед тим як варити варення?

Перед варінням полуницю обов’язково потрібно промити. Але робити це слід дуже обережно. Через неакуратні рухи ягоди можуть стати м’якими і пошкодитися, а це зіпсує зовнішній вигляд варення.

Ягоди рекомендують мити швидко під прохолодною проточною водою або навіть протирати кожну ягоду окремо мокрим рушником.

Важливо також добре обсушити полуницю перед варінням, щоб прибрати зайву вологу.

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