Одна з найпоширеніших причин – полуниця виділяє занадто багато соку

Багато хто стикається з проблемою, коли після варіння полуничне варення залишається надто рідким. Найчастіше причина полягає не в рецепті, а в особливостях ягід або помилках під час приготування. «РБК-Україна» розповідає, чому ж полуничне варення не густіє.

Чому варення залишається рідким?

Одна з найпоширеніших причин – полуниця виділяє занадто багато соку. Особливо це стосується дуже соковитих ягід. Якщо одразу варити їх у всьому сиропі, випарувати зайву рідину буде доволі складно. Тому перш ніж варити варення, ягоди потрібно підготувати – просто посипте їх цукром і дочекайтеся, поки вони пустять сік. Після цього лишню рідину потрібно прибрати, щоб полегшити приготування.

Ще одна помилка – занадто маленькі шматочки полуниці. Якщо шматочки полуниці будуть занадто дрібними, то при варінні вони пустять весь сік і замість варення ви отримаєте рідку кашу.

Як зробити варення густішим?

Щоб зробити варення більш густим, ви можете додати до нього пектин. Він допоможе підвищити густоту і при цьому зберегти цілими шматочки ягід. Додається він із розрахунку 10–15 грамів на 1 кілограм фруктів.

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Для загущення варення також використовуються такі добавки як крохмаль, желатин, агар-агар, борошно та навіть манну крупу. Але використовувати такі загущувачі потрібно відповідно до рекомендацій виробника, оскільки недотримання пропорцій зробить варення схожим на желе або мармелад.