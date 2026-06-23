Найчастіше проблема пов’язана з неправильними пропорціями інгредієнтів

Полуничне варення здається простим у приготуванні, однак іноді багато хто стикається з тим, що воно виходить надто рідким або кислим. Найчастіше проблема пов’язана з неправильними пропорціями інгредієнтів. «Главред» розповідає, які пропорції цукру вважаються правильними.

Скільки потрібно цукру додавати у полуничне варення?

Одним із головних секретів вдалого варення є правильне співвідношення ягід і цукру. Якщо цукру буде недостатньо, це може призвести до того, що варення просто зіпсується. Цукор грає роль консерванту, тому необхідно дотримуватися правильних пропорцій.

У випадку з полуничним варенням, як правило, використовуються пропорції 1 до 1. Отже, на 1 кілограм ягід використовують 1 кілограм цукру.