Мірча Луческу залишив глибокий слід в українському футболі

Колишній тренер «Динамо» і «Шахтаря» Мірча Луческу помер у віці 80 років. Причиною смерті стала тривала хвороба серця.

Нагадаємо, 3 квітня румунський фахівець переніс гострий інфаркт міокарда, після чого його було переведено до реанімації. 5 квітня Луческу ввели у стан штучної коми через повторний напад важкої аритмії. Ввечері 7 квітня легендарного тренера не стало.

Луческу розпочав тренерську діяльність у 1978 році в румунському «Корвінулі» (1978–1982). Далі 5 років очолював збірну Румунії (1981–1986), а також бухарестське «Динамо» (1985–1990). Потім був тривалий вояж в Італію, де румун працював з «Пізою» (1990–1991), «Брешією» (1991–1996), «Реджаною» (1996–1997) та «Інтером» (1998–1999). На батьківщині Мірча також двічі тренував бухарестський «Рапід» (1997–1998, 1999–2000).

Потім був період в Туреччині: «Галатасарай» (2000–2002), «Бешикташ» (2002–2004) та національна збірна (2017–2019).

У 2004-му очолив донецький «Шахтар», де працював до 2016 року. Під його керівництвом донеччани провели 573 матчі та здобули 22 трофеї, серед яких найвизначнішим став Кубок УЄФА сезону 2008/09 (нині Ліга Європи).

Згодом рік пропрацював у російському «Зеніті» (2016–2017), а в 2020-му очолив «Динамо» (118 матчів – 65 перемог, 19 нічиїх та 34 поразки). У доробку Луческу дев'ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку.