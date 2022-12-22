У 2005 році хірургу присвоїли звання «Заслужений лікар України»

В Івано-Франківську помер заслужений лікар України, відомий онкохірург, директор франківського онкологічного центру Володимир Романчук. Хірург працював в онкодиспансері з 1987 року, понад 30 років – як головний лікар.

Про смерть Володимира Романчука, у четвер, 22 грудня, повідомила донька хірурга Аліни Андріїв. Причини смерті лікаря наразі не повідомляються.

67-річний Володимир Романчук працював у Івано-Франківському онкодиспансері понад 35 років, з них 30 – на посаді головного лікаря. За інформацією франківського онкодиспансеру, за ініціативи онкохірурга в Івано-Франківську організували клінічний мамологічний центр.

У 2005 році Володимиру Романчуку присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України», у 2016 році онкохірурга визнали «Лікарем року» в Україні.