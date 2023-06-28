Ярослав Кравчук оголював географічний факультет 18 років

У Львові на 86 році життя помер колишній декан географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ярослав Кравчук. Він очолював факультет із 1984 до 2002 року.

Як повідомили у прес-службі університету, Ярослав Кравчук помер у вівторок, 26 червня. Йому було 85 року. Причини смерті Ярослава Кравчука не повідомляють. Парастас і чин похорону відбудеться завтра, 29 червня, о 10:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Сокільниках.

Ярослав Софронович народився у 1937 році на Рівненщині. Навчався на географічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Із 1961 року керував експедиціями, що вивчали ґрунт та екзогенні процеси в Казахстані, на Алтаї і в Карпатах. У 1974-1976 роках був доцентом географічного факультету, з 1984 до 2002 року був деканом географічного факультету, а з 2000 року був завідувачем кафедри геоморфології і палеогеографії.

Ярослав Кравчук був заслуженим професором ЛНУ та заслуженим працівником освіти України. Видав близько 250 наукових праць.