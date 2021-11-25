Богдан Левків очолював міську раду в 2002-2006 роках

У Тернополі сьогодні, 25 листопада, помер колишній голова міста Богдан Левків. Тернопільському громадсько-політичному діячу було 71 рік. Панахида відбудеться сьогодні, а похорон колишнього голови запланували на 26 листопада.

Про смерть екс-голови Тернополя повідомив на своїй сторінці теперішній голова Сергій Надал. «Тернопіль втратив свого славного сина. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою», – заявив Сергій Надал.

Богдан Левків був обраний на посаду міського голови Тернополя в 2002 році, а після закінчення каденції в 2006 році вже не переобирався. «Каденція Богдана Левків на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: «Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе». Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто кращим», – додає Сергій Надал.

Богдан Левків народився у Тернополі 22 лютого 1950 року. Закінчив технологічний інститут побутового обслуговування в місті Хмельницький в 1973 році. Працював на керівних посадах обласного та міського управління торгівлі, стандартизації та метрології. У 1998 році почав працювати на посаді секретаря Тернопільської міської ради. В 2002 році обраний міським головою. Нагороджений званнями заслужений працівник сфери послуг України. Мав відзнаку Прем’єр-міністра України (2003). Грамоту Папи Римського (2002).