Єжи Штур знявся у понад 60 фільмах

Помер відомий польський актор Єжи Штур. Актор, режисер кіно, театру та опери, сценарист, викладач мав 77 років. Відомо, що він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, боровся з раком та переніс серцевий напад, повідомляє радіо RFM24.

Предки Єжи Штура переїхали до Кракова з Австрії у 1879 році. Сам Штур народився 18 квітня 1947 року в Кракові, але до закінчення середньої школи мешкав з батьками у місті Бєльско-Бяла. По закінченні школи повернувся до Кракова, де спочатку закінчив полоністику у Ягеллонському університеті (1970), а потім акторський факультет Вищої державної театральної школи (1972). Саме туди Штур повернувся як ректор – спочатку у 1990–1996 роках, а потім у 2002–2008 роках.

Акторську кар'єру Єжи Штур розпочав у 1971 році як актор «Старого театру» у Кракові. Він зіграв у більш ніж 60 фільмах, в тому числі у стрічках Кшиштофа Кесльовського, Юліуша Махульського, Нанні Моретті.

Був членом Європейської кіноакадемії, у 2018 підтримав її звернення на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Єжи Штур є батьком відомого актора Мацея Штура та художниці Маріанни Штур.

Вибрана фільмографія (акторські роботи):