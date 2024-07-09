Помер польський актор Єжи Штур
Зірці «Сексмісії» та «Дежа вю» було 77 років
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Помер відомий польський актор Єжи Штур. Актор, режисер кіно, театру та опери, сценарист, викладач мав 77 років. Відомо, що він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, боровся з раком та переніс серцевий напад, повідомляє радіо RFM24.
Предки Єжи Штура переїхали до Кракова з Австрії у 1879 році. Сам Штур народився 18 квітня 1947 року в Кракові, але до закінчення середньої школи мешкав з батьками у місті Бєльско-Бяла. По закінченні школи повернувся до Кракова, де спочатку закінчив полоністику у Ягеллонському університеті (1970), а потім акторський факультет Вищої державної театральної школи (1972). Саме туди Штур повернувся як ректор – спочатку у 1990–1996 роках, а потім у 2002–2008 роках.
Акторську кар'єру Єжи Штур розпочав у 1971 році як актор «Старого театру» у Кракові. Він зіграв у більш ніж 60 фільмах, в тому числі у стрічках Кшиштофа Кесльовського, Юліуша Махульського, Нанні Моретті.
Був членом Європейської кіноакадемії, у 2018 підтримав її звернення на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Єжи Штур є батьком відомого актора Мацея Штура та художниці Маріанни Штур.
Вибрана фільмографія (акторські роботи):
- 1971 – «Третья частина ночі», режисер Анджей Жулавский
- 1976 – «Миролюбність», режисер Кшиштоф Кесльовський
- 1976 – «Шрам», режисер Кшиштоф Кесльовський
- 1978 – «Губернські акти», режисерка Аґнєшка Голланд
- 1978 – «Без наркотику», режисер Анджей Вайда
- 1980 – «З далекої країни», режисер Кшиштоф Зануссі.
- 1981 – «Випадок», режисер Кшиштоф Кесльовський
- 1983 – «Сексмісія», режисер Юліуш Махульський
- 1984 – «Рік спокійного сонця», режисер Кшиштоф Зануссі
- 1987 – «Кінгсайз», режисер Юліуш Махульський
- 1989 – «Декалог 10», режисер Кшиштоф Кесльовський
- 1989 – «Дежа вю», режисер Юліуш Махульський
- 1993 – «Три кольори: Білий», режисер Кшиштоф Кесльовський.
- 1995 — «Повість про Йозефа Швейка та його найбільшу епоху»
- 2011 – «Маємо Папу!», режисер Нанні Моретті