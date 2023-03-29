Альбіна Дерюгіна – легенда світової художньої гімнастики, заслужена тренерка України

На 92 році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна, повідомив у середу, 29 березня, Національний олімпійський комітет.

«Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної. Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України», – сказано в повідомленні.

У НОК зазначили, що її вихованки відомі у всьому світі, а школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дає змогу виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.

Як зазначає «Українська правда», серед вихованок Дерюгіної є:

її донька – Ірина Дерюгіна (абсолютна чемпіонка світу 1977 року);

Олександра Тимошенко (олімпійська чемпіонка 1992 року);

Оксана Скалдіна (бронзова олімпійська призерка 1992 року);

Ганна Безсонова (бронзова олімпійська призерка і абсолютна чемпіонка світу 2007 року);

Ганна Різатдінова (бронзова олімпійська призерка 2016 року).

Школа Дерюгіних – це 3 покоління. Ірина Дерюгіна відповідає за хореографію і костюми спортсменок, а внучка Ірина Блохіна – постановниця номерів.