Літак із 109 українцями, які хотіли виїхати із Сектора Гази, приземлився зранку 27 травня в Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії, передає Офіс президента.

Українців та інших громадян евакуйовували із Сектора Гази через Єгипет, більшість із них – жінки та діти. Літак сів в аеропорту «Бориспіль». Раніше «Укрзалізниця» заявила, що допоможе із перевезенням евакуйованих по Україні.

Так, пасажирів рейсу доставлять двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, звідки їх безплатно розвезуть додому по всій Україні. Витрати УЗ компенсує з резервного фонду держбюджету.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

Палестинське угруповання ХАМАС висунуло ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл. Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту. Водночас наземна операція так і не розпочиналася. У відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.

21 травня Ізраїль та рух ХАМАС домовилися про перемир’я. Загалом під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.