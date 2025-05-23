Служба безпеки України у п’ятницю, 23 травня, повідомила про викриття 176 громадян Російської Федерації, які володіли землею під Києвом. Їхні ділянки повернули у власність України.

У державну власність України повернули майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині, якими незаконно володіли росіяни. За словами СБУ, це вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку провели у межах роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність України.

«Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни», – зазначають у повідомленні.

Відзначимо, відповідно до чинного законодавства лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення.

Нагадаємо, 7 квітня Жидачівський районний суд Львівської області задоволив позов прокуратури про конфіскацію на користь держави двох земельних ділянок у селі Вибранівка Ходорівської громади, які перебували у власності громадянки Росії Галини Спяк.