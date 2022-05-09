Через ремонт центрального водогону понад 30 вулиць у Чернівцях матимуть перебої з водопостачанням. Відключення води почнеться у вівторок, 10 травня. Крім того, у середу та четвер, 11-12 травня вода на цих вулицях буде лише по кілька годин вранці та ввечері.

Про відключення води у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради. «Незабаром розпочнуть ремонт ділянки центрального водогону «Дністер-Чернівці». Через це значна частина міста буде без води. На понад 30 вулицях воду вимикатимуть з інтервалами. Так, води не буде з 22:00 10 травня до 07:00 11 травня, з 09:00 до 19:00 та з 22:00 до 07:00 12 травня», – йдеться у повідомленні мерії.

Відключення стосується таких вулиць:

проспект Незалежності,

Героїв Майдану,

Південно-Кільцева,

Руська,

Комунальників,

Авангардна,

Головна,

Воробкевича,

Івасюка,

Комарова,

бульвар Героїв Крут,

Ентузіастів,

Щербанюка,

Достоєвського,

Небесної Сотні,

Кобилянської,

Котляревського,

Шевченка,

Кармелюка,

Соборна площа,

Штейнбарга,

Богомольця,

Гакмана,

Кафедральна,

Кармелюка та прилеглі вулиці.

Водночас водопостачання мікрорайонів «Роша» та «Клокучка» буде обмежено до 12 травня.