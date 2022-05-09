Понад 30 вулиць у Чернівцях три дні матимуть перебої з водопостачанням
Місто розпочало ремонт центрального водогону
Через ремонт центрального водогону понад 30 вулиць у Чернівцях матимуть перебої з водопостачанням. Відключення води почнеться у вівторок, 10 травня. Крім того, у середу та четвер, 11-12 травня вода на цих вулицях буде лише по кілька годин вранці та ввечері.
Про відключення води у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради. «Незабаром розпочнуть ремонт ділянки центрального водогону «Дністер-Чернівці». Через це значна частина міста буде без води. На понад 30 вулицях воду вимикатимуть з інтервалами. Так, води не буде з 22:00 10 травня до 07:00 11 травня, з 09:00 до 19:00 та з 22:00 до 07:00 12 травня», – йдеться у повідомленні мерії.
Відключення стосується таких вулиць:
- проспект Незалежності,
- Героїв Майдану,
- Південно-Кільцева,
- Руська,
- Комунальників,
- Авангардна,
- Головна,
- Воробкевича,
- Івасюка,
- Комарова,
- бульвар Героїв Крут,
- Ентузіастів,
- Щербанюка,
- Достоєвського,
- Небесної Сотні,
- Кобилянської,
- Котляревського,
- Шевченка,
- Кармелюка,
- Соборна площа,
- Штейнбарга,
- Богомольця,
- Гакмана,
- Кафедральна,
- Кармелюка та прилеглі вулиці.
Водночас водопостачання мікрорайонів «Роша» та «Клокучка» буде обмежено до 12 травня.