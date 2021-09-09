Понад 97% усіх хворих у львівських ковід-лікарнях не проходили вакцинації

Станом 9 вересня у львівських лікарнях госпіталізовані 574 хворих на Covid-19, в тому числі 44 людини перебувають у важкому стані в реанімаціях. Як з'ясував ZAXID.NET, практично усі госпіталізовані нещеплені – з майже шести сотень пацієнтів є лише 26, які отримали бодай одну дозу вакцини, з них 15 пацієнтів, які пройшли повноцінну дворазову вакцинацію, але вони заразилися за кілька днів після отримання другої дози – коли ще не встиг виробитися повноцінний імунітет. І жодного з тих, хто раніше уже перехворів ковідом.

Кількість хворих, у яких діагностують коронавірусну інфекцію, на Львівщині почала стрімко зростати. Якщо у серпні і в окремі дні вересня виявляли менше 100 нових хворих, то станом на ранок 9 серпня позитивний ПЛР-тест отримало 318 мешканців області.

ZAXID.NET вирішив поцікавитися, хто найчастіше потрапляє на лікарняні ліжка. І чи є серед пацієнтів лікарень вакциновані і ті, хто вже раніше перехворів цим захворюванням – і виявилося, що понад 97% пацієнтів ковід-лікарень станом на 9 вересня не проходили вакцинації. Нагадаємо, що вакцинація не гарантує того, що людина не захворіє взагалі, але перебіг хвороби і її наслідки будуть значно легшими.

Наразі хворих на коронавірус лікують у п'яти лікарнях Львова (обласна інфекційна лікарня, міська лікарня швидкої медичної допомоги, Центр легеневого здоров' я, обласний госпіталь у Винниках і ОХМАТДИТ), а також у Новояворівській і Кам'янка-Бузькій районних лікарнях. Ми зателефонували у ці медзаклади і поцікавилися, кого найчастіше госпіталізують до лікарень.

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні (тут лікується 126 пацієнтів) Сергій Федоренко стверджує, що ні на стаціонарному лікуванні, ні в реанімації нема жодного пацієнта, який вакцинувався чи раніше перехворів Covid-19. Усі пацієнти невакциновані.

Заступник директора Центру легеневого здоров’я (122 пацієнти) Зеновій Наконечний повідомив: «Станом на понеділок, 6 вересня, у лікарні було 90 хворих, з них 78 – невакциновані, 10 хворих отримали лише одну дозу вакцини, двоє – дві, але захворіли на третій день після вакцинації, коли ще не встиг виробитися міцний імунітет. У реанімації нема жодного вакцинованого пацієнта. Наразі у лікарні нема пацієнтів, які уже перехворіли ковідом».

За словами завідувачки Центру терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (154 пацієнти) Марти Сайко, у цій лікарні є лише четверо вакцинованих пацієнтів, проте один з них – у реанімації. Прични важкого стану цього пацієнта медики не розголошують.

«Зі 129 коронавірусних хворих, які зараз лікуються в госпіталі, лише десятеро вакцинованих, з яких один хворий отримав лише одну дозу. У реанімацію жоден з них не потрапив. Нема також тих, хто уже переніс коронавірусну інфекцію», – каже директор Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн і репресованих ім. Юрія Липи Максим Прикупенко.

У двох районних лікарнях – у Новояворівську (28 хворих) і Кам'янці-Бузькій (6) – лише невакциновані пацієнти.

З початку пандемії Covid-19 на Львівщині захворіли понад 140 тис. людей, з яких померли 3738 хворих. Станом на 9 вересня одну дозу вакцини отримали майже 350 тис. людей, дві дози отримали майже 274 тис. мешканців Львівщини. Центри вакцинації працюють по всій області.