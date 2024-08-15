Завтра пацієнтку вже виписують з лікарні

До Львівської обласної інфекційної лікарні зі скаргами на сильний головний біль, порушення зору, температуру госпіталізували 25-річну мешканку Хмельниччини, якій понад місяць не могли поставити правильний діазноз. Молодій жінці спершу лікували кісту, потім запідозрили доброякісну пухлину головного мозку. А виявилося, що у неї рідкісне захворювання – гіпофізит (запалення гіпофізу).

Олеся (так звати пацієнтку) розповіла ZAXID.NET, що у неї раптово почала боліти голова. Знеболювальні допомагали лише у перші дні, а далі біль посилювався. Жінка звернулася по допомогу в лікарню на Хмельниччині. У неї діагностували вегето-судинну дистонію (такий діагноз не існує в міжнародній медицині – прим. ред.) і призначили уколи.

«Та вони не допомагали, мені ставало гірше. Тоді мене скерували на МРТ. Відразу пройти обстеження мені не вдалося, треба було трохи чекати, а головний біль посилювався. Під час МРТ у мене виявили невелику кісту і збільшення гіпофізу. На гіпофіз ніхто не звернув увагу, лікарі взялися лікувати кісту. Та призначене лікування не допомагало. Останні три дні перед поїздкою до Львова я вже не могла спати, їсти, ходити, двоїлося в очах, все розпливалося», – каже Олеся.

У Львові жінці запропонували здати аналізи і знову зробили МРТ. Після МРТ у неї запідозрили доброякісну пухлину. Показник ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) зашкалював, що свідчило, що у пацієнтки – сильний запальний процес, тож її скерували до Львівської обласної інфекційної лікарні.

Завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян проаналізувала всі обстеження, які були у пацієнтки, і запідозрила у неї рідкісне захворювання. Щоб підтвердити свої підозри, призначила МРТ з контрастом. Виявилося, що в Олесі – гіпофізит (запалення однієї долі гіпофізу). Це надзвичайно рідкісний випадок, хворих з таким діагнозом за останні 35 років в інфекційній лікарні не було.

«Завтра буде 10 днів, як я в інфекційній лікарні. Уже наступного дня після відповідних ліків у мене перестала боліти голова. Зір щодня покращується, але він ще не прийшов до норми. Офтальмолог, який мене оглядав, не побачив патологій, тож все з часом має налагодитися. Я вдячна всім фахівцям інфекційної лікарні, що нарешті поставили мені правильний діагноз», – каже Олеся.

Завтра пацієнтку виписують з лікарні, але не дозволяють ще їхати на Хмельниччину. Вона ще деякий час буде під наглядом львівських лікарів і продовжить таблетоване лікування для повного одужання.