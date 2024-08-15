Понад місяць 25-річну мешканку Хмельниччини мучив головний біль через рідкісне захворювання
Правильний діагноз пацієнтці поставили лише львівські інфекціоністи
До Львівської обласної інфекційної лікарні зі скаргами на сильний головний біль, порушення зору, температуру госпіталізували 25-річну мешканку Хмельниччини, якій понад місяць не могли поставити правильний діазноз. Молодій жінці спершу лікували кісту, потім запідозрили доброякісну пухлину головного мозку. А виявилося, що у неї рідкісне захворювання – гіпофізит (запалення гіпофізу).
Олеся (так звати пацієнтку) розповіла ZAXID.NET, що у неї раптово почала боліти голова. Знеболювальні допомагали лише у перші дні, а далі біль посилювався. Жінка звернулася по допомогу в лікарню на Хмельниччині. У неї діагностували вегето-судинну дистонію (такий діагноз не існує в міжнародній медицині – прим. ред.) і призначили уколи.
«Та вони не допомагали, мені ставало гірше. Тоді мене скерували на МРТ. Відразу пройти обстеження мені не вдалося, треба було трохи чекати, а головний біль посилювався. Під час МРТ у мене виявили невелику кісту і збільшення гіпофізу. На гіпофіз ніхто не звернув увагу, лікарі взялися лікувати кісту. Та призначене лікування не допомагало. Останні три дні перед поїздкою до Львова я вже не могла спати, їсти, ходити, двоїлося в очах, все розпливалося», – каже Олеся.
У Львові жінці запропонували здати аналізи і знову зробили МРТ. Після МРТ у неї запідозрили доброякісну пухлину. Показник ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) зашкалював, що свідчило, що у пацієнтки – сильний запальний процес, тож її скерували до Львівської обласної інфекційної лікарні.
Завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян проаналізувала всі обстеження, які були у пацієнтки, і запідозрила у неї рідкісне захворювання. Щоб підтвердити свої підозри, призначила МРТ з контрастом. Виявилося, що в Олесі – гіпофізит (запалення однієї долі гіпофізу). Це надзвичайно рідкісний випадок, хворих з таким діагнозом за останні 35 років в інфекційній лікарні не було.
«Завтра буде 10 днів, як я в інфекційній лікарні. Уже наступного дня після відповідних ліків у мене перестала боліти голова. Зір щодня покращується, але він ще не прийшов до норми. Офтальмолог, який мене оглядав, не побачив патологій, тож все з часом має налагодитися. Я вдячна всім фахівцям інфекційної лікарні, що нарешті поставили мені правильний діагноз», – каже Олеся.
Завтра пацієнтку виписують з лікарні, але не дозволяють ще їхати на Хмельниччину. Вона ще деякий час буде під наглядом львівських лікарів і продовжить таблетоване лікування для повного одужання.