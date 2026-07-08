Попелиця часто уражає кущі смородини та порічок саме в період дозрівання ягід. Через цього шкідника листя починає скручуватися, а молоді пагони слабшають. Часто в такі моменти багато хто починає обривати або зрізати пошкоджене листя, або ж одразу намагається обприскати кущ хімікатами. Однак не всі ці дії йдуть кущу на користь. УНІАН розповідає, що робити, коли на смородину напала попелиця.

Коли варто обрізати верхівку чорної смородини?

Ця культура швидко відновлюється, тому, якщо пошкодження несерйозні, її краще обробити від шкідників, а не намагатися зрізати скручене листя. З часом листя поступово розправиться, а нові пагони продовжать нормально розвиватися.

Однак існують випадки, коли без обрізки не обійтися. Потрібно оглянути кущ: якщо верхівка пагона сильно скрутилася, а листя перетворилося на щільний клубок – такий приріст уже не відновиться. Тому у цьому випадку його краще видалити.

Зріз потрібно робити над брунькою, яка спрямована назовні, а не всередину. Такий спосіб допомагає зберегти правильну форму рослини, покращує провітрювання та стимулює ріст нових здорових пагонів.

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Чим обробити смородину від попелиці?

Під час дозрівання ягід не рекомендовано використовувати сильні хімічні препарати – краще обирати біопрепарати. Один із найпопулярніших варіантів – «Фітоверм». Його можна застосовувати навіть під час плодоношення.

Зазвичай препарат розводять 8–10 мілілітрів препарату на 1 літр води. Період очікування становить усього дві доби, тому вже через 48 годин після обприскування ягоди можна збирати.

Щоб препарати дав максимальний ефект, важливо дотримуватися деяких правил: