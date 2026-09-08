Milk Bar може відкритися у Львові

Київська мережа ресторанів-кондитерських Milk Bar, імовірно, готується відкрити перший заклад у Львові. У компанії наразі відмовилися коментувати ZAXID.NET можливе відкриття, однак на сайтах із пошуку роботи вже з’явилися вакансії для львівської команди Milk Bar.

Зокрема, керівниця SMM-напряму Milk Bar Марія Гроцька повідомила у Threads, що компанія шукає SMM-менеджера у Львові. Вона відповідає за комунікації Milk Bar у Києві, Варшаві та Баку.

Крім того, на сайтах із пошуку роботи опублікували вакансії офіціантів, кухарів гарячого процесу та кондитерів-декораторів для ресторану Milk Bar у Львові. Офіціантам пропонують зарплату від 50 до 60 тис. грн, кухарям – від 40 до 53 тис. грн, а кондитерам-декораторам – близько 42 тис. грн.

Мережа набирає у Львові офіціантів, кухарів, кондитерів / Скриншот

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Мережа набирає у Львові офіціантів, кухарів, кондитерів / Скриншот

Оскільки у Milk Bar відмовилися офіційно коментувати можливе відкриття закладу, а також не публікували на офіційних сторінках жодної інформації, дата запуску, формат і майбутня локація ресторану наразі невідомі.

Ще одним свідченням підготовки мережі до виходу на львівський ринок є реєстрація у серпні 2025 року ТОВ «Мілк Бар Львів». Основним видом діяльності компанії вказано ресторанний бізнес. Її засновниками у рівних частках є засновниця Milk Bar Анна Козаченко та Віктор Ковток. Статутний капітал підприємства становить 10 тис. грн.

Зауважимо, що перший Milk Bar відкрили у Києві у 2014 році. Мережа спеціалізується на сніданках, десертах і тортах. Група також розвиває ресторани Good Girl і Dogs&Tails, корнери на Kyiv Food Market та власне кондитерське виробництво. За даними компанії, у її закладах і на виробництві працюють близько 300 людей.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ у Львові формує сучасний формат міського житла з виразною архітектурою та інтеграцією в структуру району. Продумані планування та комерційні приміщення на перших поверхах створюють повноцінне середовище для життя. Проєкт цікавий і для власного проживання, і як інвестиція у міський сегмент.

Крім України, Milk Bar представлений у Варшаві та Баку. Заклад у столиці Азербайджану мережа відкрила у жовтні 2025 року.

Зараз в Україні заклади Milk Bar працюють лише в Києві. Тож львівський ресторан стане першим закладом мережі за межами столиці.