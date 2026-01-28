Жужанна Леник та Іветта Коробка здобули 4 місце серед найсильніших команд світу

Українські кондитери посіли четверте місце у престижному міжнародному конкурсі Trophée International de la Pâtisserie Française у Франції. Про це у середу, 28 січня, повідомили на сторінці Lviv Tourism Office.

На міжнародному кондитерському конкурсі Україну представили R&D-шефиня львівської мережі пекарень SHOco Жужанна Леник та Іветта Коробка, бренд-шефиня-кондитерка мережі львівських ресторанів SHUM Group. За результатами українська команда здобула 4 місце серед найсильніших команд світу та отримала максимальні бали за баланс смаку.

«Бути офіційною представницею країни - це відповідальність, яка відчувалася у кожному рішенні. Для мене цей конкурс не лише про змагання, а про внутрішню планку якості та обов’язок гідно презентувати українську професійну спільноту. Це можливість відчути ритм світової індустрії та побачити, як мислять колеги з різних країн, дає неоціненну глибину розуміння професії», – розповіла Іветта Коробка.

Trophée International de la Pâtisserie Française – міжнародний кондитерський конкурс, створений у 2016 році П’єром Міргале, колишнім президентом Національної конфедерації ремісників-кондитерів. У цьому конкурсі учасники з різних країн демонструють техніку, креативність і смак у створенні десертів за високими стандартами.