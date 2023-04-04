Донорів з резусом (-) просять поділитися кров'ю

Львівський центр служби крові просить зголоситися донорів крові з резусом (-), щоб допомогти пораненим військовим. У Центрі крові кажуть, що кров з резусом (+) є в достатній кількості, ось з резусом (-) є проблеми, тож терміново потрібно поповнити запаси.

За добу у Центрі служби крові можуть прийняти кров у 60-70 осіб, повідомив директор Центру Ярослав Дяків.

«Для тих, хто здаватиме кров вперше нагадуємо, що на процедуру слід приходити здоровим. Важливий критерій - відсутність хронічних захворювань. Рекомендована вага людини, яка може поділитися власною кров’ю має, бути не менше ніж 60 кг, вік донорів від 18 до 60 років», – кажуть фахівці центру.

Уранці перед процедурою донації рекомендовано випити солодкий теплий чай з печивом. Повторно здати кров можна не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації. Медики також просять не приходити здавати кров осіб, які відчувають ослаблення здоров’я, будь-які симптоми застуди або вірусу.

Здати кров у робочі дні можна з 8:30 до 13:30 год за адресою: Львів, вул. Пекарська, 65. Донорам слід мати з собою паспорт. Телефон для довідки: 0935521514.