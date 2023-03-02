У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років. Його відкриття відбулося в четвер, 2 березня.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, над проектом «Смілива кров», що було створено на базі Київського міського центру крові, почали працювати одразу після початку повномасштабної війни росії проти України, адже в країні різко зросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.

Завдяки цьому проекту, лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових із великою втратою крові або рідкісними групами крові. Його інноваційність, як стверджує МОЗ, у трьох складових:

відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові;

кров зможе зберігатися протягом десятиліть;

стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад, у місця бойових дій для порятунку постраждалих військових і цивільних.

Донором може стати кожна здорова людина віком від 18 років без протипоказань. Детальніше про донорство крові можна дізнатися на цій сторінці.