Порошенко дозволив «Укроборонпрому» не повертати боргів російським компаніям

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що врегульовує певні питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, які належать до державного концерну «Укроборонпром», перед Росією..

Як повідомила в суботу, 18 серпня, прес-служба президента, документ передбачає механізми захисту діяльності державних підприємств ОПК, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, від негативних наслідків впливу компанії, зареєстрованих у РФ чи з іноземними інвестиціями того ж походження. Зокрема, закон передбачає заборону на примусове виконання рішень судів (в тому числі іноземних) стосовно стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором є РФ, а боржником – українське підприємство оборонно-промислового комплексу.

Також документ зупиняє вже відкриті та забороняє відкриття нових проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо стягнення боргу на користь Росії. Неможливим стає і здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств ОПК за заявами Російської Федерації.

Обмеження поширюються, зокрема, і на ті зобов'язання, в яких було змінено сторону (кредитора, заявника).

Зауважимо, що цей закон Верховна Рада України ухвалила на засіданні 12 липня.