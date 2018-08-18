Порошенко дозволив «Укроборонпрому» не повертати боргів російським компаніям

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 18 серпня2180

До теми

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що врегульовує певні питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, які належать до державного концерну «Укроборонпром», перед Росією..

Як повідомила в суботу, 18 серпня, прес-служба президента, документ передбачає механізми захисту діяльності державних підприємств ОПК, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, від негативних наслідків впливу компанії, зареєстрованих у РФ чи з іноземними інвестиціями того ж походження. Зокрема, закон передбачає заборону на примусове виконання рішень судів (в тому числі іноземних) стосовно стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором є РФ, а боржником – українське підприємство оборонно-промислового комплексу.

Також документ зупиняє вже відкриті та забороняє відкриття нових проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо стягнення боргу на користь Росії. Неможливим стає і здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств ОПК за заявами Російської Федерації.

Обмеження поширюються, зокрема, і на ті зобов'язання, в яких було змінено сторону (кредитора, заявника).

Зауважимо, що цей закон Верховна Рада України ухвалила на засіданні 12 липня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Підприємства «Укроборонпрому» об’єднають у п'ять спеціалізованих кластерів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук