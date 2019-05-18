Порошенко нагородив орденами членів Студентського братства Львова

Заснована у травні 1989 року організація передусім відома як організатор Революції на граніті

Петро Порошенко відзначив державними нагородами 15 членів Студентського братства Львова. В оприлюдненому на сайті Адміністрації президента указі вказано, що нагороди вручаються за «вагомий особистий внесок у розбудову української державності, плідну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-річчя від дня заснування громадської спілки Студентське Братство Львова».

Так, засновник Студентського братства Львова, директор товариства «Мистецьке об'єднання "Дзиґа"» Маркіян Іващишин отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Директор видавництва «Коло» Микола Походжай та директор компанії «Троттола» Ярослав Рущишин отримали орден «За заслуги» II ступеня.

Підприємець Сергій Бащук, референт департаменту УГКЦ Михайло Канафоцький, заступник директора «Мистецького об'єднання "Дзига"» Андріан Кліщ, громадський активіст Ігор Коцюруба (посмертно), директор компанії «Погар інтернешл» Дем'ян Малярчук, заступник начальника Галицького відділу виконавчої служби управління юстиції Львівщини Андрій Рожнятовський, голова Львівської організації Українського товариства пам'яток історії та культури Андрій Салюк та директор «Шувару» Роман Федишин отримали орден «За заслуги» III ступеня.

Проректорку УКУ Наталію Климовську, технічну редакторку Галицької видавничої спілки Ірину Семенко та керівницю галереї стародавнього одягу Роколяну Шимчук президент нагородив орденом княгині Ольги III ступеня.

Окрім них відомий співак Андрій Хавунка отримав почесне звання «Народного артиста України».

Офіційною датою заснування Студентського братства Львова є 25 травня 1989 року. Це була перша справді незалежна студентська організація, яка вже через рік спромоглася організувати у Києві Революцію на граніті.

Більше про діяльність Студентського братства Львова можна дізнатися із спецвипуску ZAXID.NET LIVE із безпосередніми учасниками тих подій Маркіяном Іващишином та Ярославом Рущишином.