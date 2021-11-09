Парламент Португалії у вівторок, 9 листопада, ухвалив поправки до трудового законодавства, згідно з якими роботодавців штрафуватимуть за звернення до підлеглих у неробочий час. Про це повідомляє Euronews.

Відтепер компанії повинні брати участь у сплаті рахунків за комунальні послуги працівників, пов’язаних із переходом на віддалену роботу, йдеться про електрику та інтернет, проте рахунку за воду це не стосується.

Ухвалені зміни також забороняють роботодавцям стежити за своїми працівниками, коли вони працюють вдома, і дають батькам маленьких дітей право працювати з дому без попередньої домовленості з роботодавцем, поки дитині не виповниться вісім років.

Зміни у трудовому законодавстві не стосуються компаній, де працює менш як десять співробітників.

Влада країни пояснила необхідність такого законодавчого регулювання тим, що під час пандемії віддалена робота створила додаткову гнучкість для працівників. Однак вона ж створила додаткові проблеми, такі як, наприклад, нерівний доступ до комп'ютерної техніки. Також в уряді Португалії переконані, що законодавча лібералізація сприятливо вплине на залучення іноземних фахівців.

Зауважимо, що в українському законодавстві поняття про дистанційну і надомну роботу не існувало до 2021 року.