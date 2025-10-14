Гладіолуси, висаджені восени, менше хворіють і рідше уражуються шкідниками

Хоча гладіолуси традиційно висаджують навесні, у південних та помірних регіонах їх можна висаджувати і восени. Такий метод має свої плюси: рослини встигають добре вкоренитися до морозів, а з приходом тепла швидко стартують у ріст і зацвітають раніше весняних посадок. Як і коли посадити гладіолуси, пише «Доброта».

Що потрібно знати про осінню посадку

Оптимальна температура ґрунту для посадки – не вища за 10 градусів тепла. Якщо температура вища, цибулини можуть почати проростати, що погано вплине на їхню зимівлю. Ідеальний час посадки – приблизно за два тижні до стійких заморозків. Так рослини встигнуть укорінитися, але не підуть у ріст.

Чим корисна посадка восени

Гладіолуси, висаджені восени, менше хворіють і рідше уражуються шкідниками. Крім того, такі рослини формують міцніше стебло і зазвичай краще переносять погодні коливання навесні.

Як правильно садити гладіолуси

Для осінньої посадки найкраще підходять бічні бульбоцибулини. Один із методів – висаджувати цибулини денцем догори. Це допомагає краще розвиватися молодим діткам. Можна також ділити великі цибулини на кілька частин, орієнтуючись на кількість бруньок. Хворі екземпляри слід викидати, а здорові попередньо обробити слабким розчином марганцівки або зеленкою й добре просушити. За кілька днів до посадки бажано обробити посадковий матеріал стимулятором росту.

Як підготувати ділянку

Місце для гладіолусів має бути добре освітленим, відкритим для сонця. Ґрунт повинен бути родючим і легким. Перед посадкою варто внести компост або торф, а потім гарно розпушити землю.