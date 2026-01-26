Основний секрет успішної посадки лілій у січні полягає у правильній глибині загортання цибулини

Багато квітникарів вважають зиму невдалим часом для посадки декоративних рослин, однак лілії є приємним винятком. За правильного підходу ці квіти успішно висаджують у горщики навіть у січні, отримуючи здорові сходи та міцні рослини. Такий спосіб особливо підходить для вирощування лілій у квартирі або будинку. Як правильно посадити, пишуть «Добрі новини».

Головне правило посадки лілій узимку

Основний секрет успішної посадки лілій у січні полягає у правильній глибині загортання цибулини. Вона повинна дорівнювати подвійній висоті самої цибулини. Саме така глибина створює оптимальні умови для формування кореневої системи та захищає посадковий матеріал від перепадів температури й надмірної вологи.

Для інших квітів це правило може не працювати, але для лілій воно є вирішальним. Занадто мілка посадка часто призводить до пересихання або нестійкого росту, а надто глибока – до загнивання.

Підготовка ґрунту для лілій у горщику

Для посадки лілій узимку необхідно заздалегідь подбати про якісний ґрунт. Найкраще підходить легка та поживна суміш, що складається із садової землі, перегною та піску. Такий субстрат добре пропускає повітря і не затримує зайву вологу.

На дно горщика обов’язково викладають дренажний шар із керамзиту, дрібної гальки або битої цегли. Це знижує ризик застою води й захищає цибулини лілій від загнивання в зимовий період.

Вибір горщика та особливості посадки

Для лілій краще обирати середні або великі горщики, адже коріння цих рослин активно розвивається вглиб. Після розміщення цибулини на потрібній глибині її засипають ґрунтом, злегка ущільнюючи поверхню.

Додатково можна насипати тонкий шар торфу або сухого моху. Це допомагає зберігати вологу та створює більш стабільний мікроклімат для проростання.

Освітлення та догляд після посадки

Лілії потребують достатньої кількості світла навіть узимку. Найкращим місцем для горщика стане підвіконня з південної або південно-східної сторони. Світло має бути яскравим, але розсіяним. За його нестачі варто використовувати фітолампи.

Полив у січні повинен бути помірним. Ґрунт зволожують лише тоді, коли верхній шар підсихає. Надлишок води є однією з найпоширеніших причин псування цибулин, тому контроль вологості має особливе значення.