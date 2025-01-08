На ремонті гуртожитку у Києві розікрали 1,8 млн грн

Посадовця «Київпастранс» підозрюють у розтраті бюджетних грошей на ремонті гуртожитку комунального підприємства. За даними слідчих, підрядна організація виконала значно менший обсяг робіт, ніж вказано у документах і безпідставно отримала понад 1,8 млн грн. Про це у середу, 8 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, влітку 2021 року посадовці «Київпастранс» Київської міської державної адміністрації та підрядна організація уклали угоду щодо здійснення капітального ремонту одного з гуртожитків автобусної станції у Святошинському районі.

«По завершенню робіт керівник одного з підрозділів КП “Київпастранс”, перебуваючи у змові з керівником підрядної організації, підписав офіційні документи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт», – йдеться у повідомленні.

Таким чином на рахунок підрядної організації необґрунтовано перерахували понад 600 тис. грн з бюджетних грошей.

На початку 2022 року комунальне підприємство та підрядна організація уклали ще один договір на виконання додаткових ремонтних робіт, які підрядник виконав протягом місяці. Однак цього разу у документах, які підписав посадовець «Київпастранс», обсяг виконаних робіт було завищено на майже 1,2 млн грн. Таким чином дії посадовця завдали державному бюджету збитків на понад 1,8 млн грн.

Посадовцю оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення за попередньою змовою та розтрата бюджетних грошей. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У вересні 2024 року директор будівельної компанії також отримав підозру. Йому інкримінують службове підроблення та розтрату бюджетних грошей.