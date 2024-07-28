Теофіл Бартошевський нагадав, що Угорщина також блокує два мільярди злотих компенсації ЄС для Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський [Teofil Bartoszewski] запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану [Viktor Orbán] створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Бартошевський зробив у відповідь на нещодавні претензії Орбана, який розкритикував «помилкову» політику Євросоюзу і Заходу, а також «лицемірство» Польщі, повідомила PAP 28 липня.

Представник польського МЗС наголосив, що його країна не веде бізнесу з РФ від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, оскільки це «була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО».

Теофіл Бартошевський також висловив сумнів, з якою метою угорці хочуть, аби їхня країна залишалася членом ЄС та НАТО – «організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться».

«Чому б йому (Орбану) не створити союз з Путіним та іншими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика», – зауважив дипломат.

Заступник голови МЗС Польщі також нагадав, що наразі Угорщина блокує два мільярди злотих, які Польща має отримати від ЄС як компенсацію за військову техніку, яку Польща передала Україні.

«Вони чекають там, щоб компенсувати нашу військову допомогу Україні. А він це блокує і каже, що буде продовжувати блокувати. Раніше казали, що "Поляк, угорець – два брати", а тут така велика сварка в родині», – підсумував Бартошевський.

Зазначимо, 27 липня глава уряду Угорщини Віктор Орбан перебував у Румунії, де виступав із промовою в рамках Літнього університету Tusványos в румунському курортному місті Беїле-Тушнаді [Băile Tușnad]. Говорячи про Польщу, Орбан заявив, що «поляки провадять лицемірну політику», оскільки начебто ведуть з Росією бізнес через посередників.

До слова, 22 липня Угорщина заблокувала пропозицію Польщі провести серпневу зустріч глав міністерств закордонних справ Євросоюзу у Львові. До того кілька європейських країн висловилися проти зустрічі в Будапешті через візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.