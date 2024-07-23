Петер Сійярто вимагає розблокувати транзит нафти з «Лукойлу» до Угорщини через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує й надалі блокувати виділення Україні 6,5 млрд євро в межах Європейського фонду. Міністр заявив, що блокуватиме фінансову допомогу допоки діють українські санкції проти російського нафтового гіганта «Лукойл». Про це у вівторок, 23 липня, пише «Європейська правда» із посиланням на інтерв’ю угорського міністра для телеканалу ATV.

За словами Петера Сійярто, українські санкції проти «Лукойлу» призвели до того, що енергопостачання Угорщини та Словаччини «опинилося під загрозою». Це пов’язано із тим, що «Лукойл» постачав країнам від 33% до 45% сирої нафти.

Зазначимо, що 6,5 млрд євро виплат із Європейського фонду миру планують спрямувати на компенсацію постачання зброї Україні.

«Я чітко дав зрозуміти, що поки Україна не вирішить це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 млрд євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 млдр євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання», – заявив Петер Сійярто.

Угорський міністр заявив, що Європейська комісія має вплинути на Україну, щоб відновити експорт нафти від «Лукойлу» до Угорщини та Словаччини через українську територію.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що через санкції України проти російських компаній, нафтовидобувна компанія «Лукойл» перестала постачати нафту Угорщині. Транзит нафти відбувався південною гілкою нафтопроводу «Дружба», яка пролягає через Україну.

Наступного дня, 18 липня, словацька інформаційна агенція TASR із посиланням на заяву речниці мінекономіки країни Марії Павлусик повідомила, що через санкції України нафта від «Лукойлу» перестала надходити нафта і до Словаччини.