Водій Toyota Camry наїхав на незачинений люк і пошкодив автомобіль

Луцький суд призначив 850 грн штрафу посадовцеві департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Івану Козаку. Його судили за порушення правил утримання доріг – через незакритий на дорозі люк сталась ДТП, через яку зазнав пошкоджень автомобіль.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварія сталась 5 липня на вулиці Героїв УПА. Водій Toyota Camry наїхав на незакріплений люк і пошкодив своє авто.

Адмінпротокол склали на начальника відділу по благоустрою міста та поводженню з побутовими відходами департаменту ЖКГ Луцької міськради – Івана Козака.

«Будучи посадовою особою [...] порушив правила, норми, стандарти, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, не вжив заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, а саме: допустив утримання оглядового колодязя без кришки люка на проїзній частині вулиці, не встановив належне огородження та дорожні знаки, що спричинило пошкодження транспортного засобу Toyota Camry», – йдеться в протоколі.

На судове засідання, яке відбулося 8 серпня, посадовець не прийшов. Водночас власник пошкодженого авто був присутній. Він пояснив, що візуально люк виглядав зачиненим, однак при наїзді автомобіля він самовільно відкрився та пошкодив авто.

Суддя Андрій Олексюк дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 140 КУпАП (порушення правил при утриманні автодоріг) і призначили 850 грн штрафу. Також Іван Козак повинен сплатити 536 грн судового збору.

Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, Іван Козак може подати апеляцію.