Чоловік в'їхав у бетонну електроопору на вулиці Наливайка у Луцьку

Суд зобов'язав департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради виплатити 76 тис. грн водієві, який потрапив у ДТП через слизьку дорогу. У суді чоловік довів, що не впорався з керуванням через покриту ожеледицею ділянку проїзної частини.

Як йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду, ДТП сталась 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка: тоді водій автомобіля Volkswagen Passat зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталась через те, що дорога у цьому місці була слизькою та покрита ожеледицею.

Відтак чоловік подав позов до суду з вимогою заплатити йому 68,9 тис. грн завданих матеріальних збитків, 5 тис. грн моральної шкоди та ще 2,5 тис. грн за проведення оцінки.

Відповідачем у цій справі зазначене управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. У відзиві представник зазначив, що позивач не довів наявність протиправної бездіяльності з боку департаменту. Але водночас не заперечив, що саме департамент є балансоутримувачем цієї дороги.

На судове засідання, яке відбулося 29 червня, сторони не прибули. Дослідивши докази, суд дійшов до висновку, що позов необхідно задовольнити. Зокрема, одним з важливих доказів став акт обстеження ділянки вулиці, на якій сталось ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею.

«Відповідач як балансоутримувач дороги всупереч єдиним правилам не вжив вчасних заходів для приведення експлуатаційного стану дорожнього покриття у відповідність, негайно не усунув виявлену ожеледицю, а за неможливості це зробити невідкладно не позначив таку ділянку дороги дорожніми знаками», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Владислав Черняк зобов'язав управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ виплатити позивачеві 76,4 тис. грн.

Додамо, що рішення суду поки не набрало законної сили, оскільки відповідач може оскаржити його, подавши апеляцію.