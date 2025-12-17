Справжня ялинка може принести тепло та аромат у ваш дім, але вона потребує певної підготовки

Прикрашання ялинки – один із найприємніших етапів підготовки до свят, але і тут легко припуститися помилок, які можуть зіпсувати результат. Martha Stewart розповідає про головні помилки, яких слід уникати.

Пропускаєте підготовку.

Справжня ялинка може принести тепло та аромат у ваш дім, але вона потребує певної підготовки. Вам потрібно зробити свіжий зріз біля основи та негайно поставити ялинку у воду. Ці дії допоможуть ялинці залишатися зволоженою, щоб гілки залишалися достатньо міцними, щоб витримувати прикраси та вогники.

Також варто дати ялинці постояти кілька годин, перш ніж її прикрашати. За цей час гілки природно набудуть форми, завдяки чому ялинка виглядатиме більш пишною. І перш ніж розпочати прикрашання, переконайтеся, що основа стійка та надійно закріплена.

Забуваєте розпушити або надати форму ялинці.

Кожне дерево потребує догляду, тому приділіть час тому, щоб сформувати та розпушити кожну гілку, заповнивши прогалини та забезпечивши симетричний вигляд дерева з усіх боків. Тому витратьте час на те, щоб рівномірно розподілити їх та сформувати, щоб не було великих прогалин, якщо у вас штучна ялинка.

Ігноруєте декор інтерʼєру.

Ваша ялинка не обов’язково має ідеально відповідати вашому декору, але вона повинна вписуватися в решту святкового декору. Тому оберіть спільну рису, таку як колір або тема, щоб поєднати весь декор в інтер’єрі.

Перевантажуєте гілки.

У вас може виникнути спокуса повісити всі прикраси, які у вас є, але тут варто себе стримати. Велика кількість прикрас на гілках може призвести до провисання або ламкості. Тому розміщуйте прикраси за розміром і вагою: більші прикраси або стрічки ближче до стовбура, а легші – ближче до верхівок. І не забувайте коригувати свої рішення в процесі роботи.

Не оглядаєте фінальний результат.

Перш ніж закінчити декорування, відійдіть назад, щоб повноцінно оглянути кімнату. Розгляньте ялинку та декор з різних ракурсів, відрегулюйте відстань, проміжки та переконайтеся, що верхівка на ялинці стоїть рівно.